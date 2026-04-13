Kampf gegen Raser: Auch Leasing-Kfz unterm Hammer

Der Polizei sind die Hände gebunden, da der Wagen nicht mehr im Besitz des Temposünders ist. Außerdem sind Leasing- und Firmenfahrzeuge ausgenommen, da sie nicht im Alleineigentum des Lenkers stehen. Diese Ausnahmeregelungen hat jetzt der VfGH gekippt, die Entscheidung gilt ab Herbst 2027 und wird von Infrastrukurminister Peter Hanke im „Krone“-Gespräch ausdrücklich begrüßt. „Dass nun auch geleaste Raser-Autos eingezogen eingezogen und versteigert werden können, hebt die Hemmschwelle massiv“, erklärt Hanke, der darin ein wichtiges Instrument zur Abschreckung sieht.