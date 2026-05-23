Plötzlich ist alles anders: Der Tanz der Hormone

Schlafstörungen, Traurigkeit, Hitzewallungen: Scheinbar plötzlich leidet eine Frau unter Symptomen, die ihr zuvor völlig unbekannt waren. Häufig interessieren sich Ärzte nicht ernsthaft dafür. Dabei könnten Hormone das Leben wieder wunderschön machen! Film und Gespräch mit einer Ärztin klären auf.
“Let‘s talk about Wechseljahre“ – lasst uns über die Wechseljahre sprechen: Unter diesem Titel soll das Schweigen um die Menopause, um den mysteriösen „Factor M“, beendet werden.
Die Info-Reihe macht noch einmal Station, und zwar am Mittwoch, 27. Mai, in Klagenfurt, wo am Kabeg-Bildungscampus in der St. Veiter Straße 34 ab 17 Uhr zunächst ein Film über die Wechseljahre, dann ein Gespräch das noch immer teils als Tabu, teils als unwichtig eingestufte Thema aufgreift.
Die Klagenfurter Gynäkologin Susanne Springer ist Expertin für das Thema, das Frauen ab 40 Jahren schleichend erreicht. Im Anschluss an den Film steht sie für ein Gespräch bereit, beantwortet auch persönliche Fragen über Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und einen gesunden Lebensstil.
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