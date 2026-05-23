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„Factor M“ am 27. Mai

Plötzlich ist alles anders: Der Tanz der Hormone

Kärnten
23.05.2026 17:01
Mit einer kleinen Blutprobe kann im Labor analysiert werden, wie es um die Hormone steht.
Mit einer kleinen Blutprobe kann im Labor analysiert werden, wie es um die Hormone steht.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Schlafstörungen, Traurigkeit, Hitzewallungen: Scheinbar plötzlich leidet eine Frau unter Symptomen, die ihr zuvor völlig unbekannt waren. Häufig interessieren sich Ärzte nicht ernsthaft dafür. Dabei könnten Hormone das Leben wieder wunderschön machen! Film und Gespräch mit einer Ärztin klären auf. 

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“Let‘s talk about Wechseljahre“ – lasst uns über die Wechseljahre sprechen: Unter diesem Titel soll das Schweigen um die Menopause, um den mysteriösen „Factor M“, beendet werden.

Die Info-Reihe macht noch einmal Station, und zwar am Mittwoch, 27. Mai, in Klagenfurt, wo am Kabeg-Bildungscampus in der St. Veiter Straße 34 ab 17 Uhr zunächst ein Film über die Wechseljahre, dann ein Gespräch das noch immer teils als Tabu, teils als unwichtig eingestufte Thema aufgreift.

Susanne Springer ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie für Allgemeinmedizin und ...
Susanne Springer ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie für Allgemeinmedizin und sie beschäftigt sich intensiv mit Hormonen, dem Fehlen derselben und mit der Verabreichung von bioidenten Hormonen.(Bild: Evelyn Hronek)

Die Klagenfurter Gynäkologin Susanne Springer ist Expertin für das Thema, das Frauen ab 40 Jahren schleichend erreicht. Im Anschluss an den Film steht sie für ein Gespräch bereit, beantwortet auch persönliche Fragen über Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und einen gesunden Lebensstil.

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