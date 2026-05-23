Plötzlich ist alles anders: Der Tanz der Hormone

Die Info-Reihe macht noch einmal Station, und zwar am Mittwoch, 27. Mai, in Klagenfurt, wo am Kabeg-Bildungscampus in der St. Veiter Straße 34 ab 17 Uhr zunächst ein Film über die Wechseljahre, dann ein Gespräch das noch immer teils als Tabu, teils als unwichtig eingestufte Thema aufgreift.