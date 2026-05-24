Wenn die Pestizide im eigenen Garten landen

Datenbank nicht öffentlich

Festzustellen wäre dies eigentlich ganz einfach. Denn seit Jahresanfang ist eine neue EU-Verordnung in Kraft, welche Landwirte ohnehin verpflichtet zu dokumentieren, wo wann was für ein Mittel ausgebracht wird. Öffentlich einsehbar ist diese Datenbank aber nicht. „Das ist nicht nur inakzeptabel, sondern widerspricht dem Grundgedanken der Transparenz. Gerade im sensiblen Bereich der Gesundheit haben die Bürger ein Recht auf umfassende Informationen“, sagt Hoffmann.