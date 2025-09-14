Am Fiskus vorbei: Taxi-Clan hinterzog Millionen

Viele Jahre lang ging alles gut, jetzt ist ein Taxi-Clan mit Karacho gegen die Wand gefahren. Das im Finanzministerium angesiedelte Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) ließ eine Unternehmerfamilie auffliegen, die Millionen am Fiskus vorbei verdient haben soll. An sieben Einsatzorten in Wien und Umgebung fanden parallel Razzien und Hausdurchsuchungen statt. Kistenweise wurde Beweismaterial aus den Taxi-Zentralen getragen, bei einer dieser Kontrollen erschnüffelte ein Diensthund des Zolls 60.000 Euro Bargeld, das die Verdächtigen versteckt hatten.