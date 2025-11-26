Verkehrschaos: Taxi-Demo legt Wiener City lahm

Rund 2000 Personen bei Demo zu KV-Verhandlungen

Nahezu zeitgleich gibt es eine Demo der Gewerkschaften zu den am Donnerstag fortgesetzten KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft. Diese findet ebenfalls in der Innenstadt statt. Das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite der Lohnerhöhung von 2,5 Prozent bezeichnete GPA-Chefverhandlerin Eva Scherz zuvor als „nicht ernst zu nehmen“.

Bei der Kundgebung, bei der unter anderem GPA-Bundesgeschäftsführer Mario Ferrari sprechen wird, erwartet die GPA rund 2000 Personen. Bei der Taxlerdemo werden laut Meldung bei der Polizei 500 bis 800 Fahrzeuge erwartet.