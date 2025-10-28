Urlauberflugzeug abgestürzt, keine Überlebenden

Derartige Unfälle keine Seltenheit

Flugunfälle mit Kleinmaschinen sind in Ostafrika keine Seltenheit. Erst im August war nahe der kenianischen Hauptstadt Nairobi ein Flugzeug einer Hilfsorganisation abgestürzt, bei dem acht Menschen ums Leben kamen. Nach dem jüngsten Unglück äußerte die Fluggesellschaft Mombasa Air Safari ihr Mitgefühl: „Unser Beileid und unsere Gebete gelten allen, die von diesem tragischen Ereignis betroffen sind.“