„Wir geben richtig Gas, damit andere spenden!“

Kurz vor dem Ziel ein herber Rückschlag

Monatelang bereiteten sich die Freunde gemeinsam auf die extreme Herausforderung vor. Kurz vor dem großen Ziel folgte jedoch ein Rückschlag: Rene Hartl verletzte sich am Knie und musste operiert werden. Der Traum vom gemeinsamen Start platzte. „Das Schwierigste war zu akzeptieren, dass es sich nicht ausgehen wird – schwerer als jedes Training davor. Aber genau in solchen Momenten zeigt sich, worum es wirklich geht: Nicht nur ums Laufen, nicht nur um die Distanz. Sondern um Herz, Zusammenhalt und darum, trotzdem weiterzumachen“, so Hartl.