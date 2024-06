William tanzt ausgelassen bei Taylor-Swift-Konzert

Swift königlich empfangen

Schon am Vormittag wurde Swift in London wahrlich königlich willkommen geheißen. Wie ein Video, das auf dem X-Account der Royal Family veröffentlichte, zeigt, hatte die royale Garde vor dem Buckingham-Palast Swifts Hit „Shake It Off“ zum Besten gegeben. „Can‘t stop, won‘t stop groovin‘“, hieß es in der Bildunterschrift.