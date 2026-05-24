Angst vor Rückkehr der „Nordafrikanerszene“

Der marokkanische Botschafter half 2017

Hinzu kommt die wieder aufkeimende Nordafrikanerszene. „Diese Drogen-Gruppierung hatten wir bereits im Griff“, verweist Federspiel auf 1400 Straftaten von 140 Innsbrucker Nordafrikanern im Jahre 2014. Markus Abwerzger und Rudi Federspiel haben sich damals mit dem marokkanischen Botschafter in Wien getroffen, der selbst Interesse gezeigt hatte, das Problem in den Griff zu bekommen, da das Verhalten seiner Landsleute ein schlechtes Licht auf das Königreich wirft. „2017 gelang es dann erstmals, diese kriminelle Gruppe aus Innsbruck zu verbannen“, betont Federspiel. Nun scheinen die Nordafrikaner ein Comeback zu feiern.