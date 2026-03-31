Drogentod von Mädchen: Familie zeigt Kampfgeist!

Wegen ihrer Drogensucht den Reha-Platz verloren

Pult führt ein Beispiel an: „Wenige Tage vor ihrem Tod hätte sie einen Reha-Platz im Unterland bekommen. Als bekannt wurde, dass sie drogenabhängig war, wurde sie dann doch nicht mehr aufgenommen. Es bestehe die Gefahr, dass sie andere Klientinnen und Klienten auch in eine Drogensucht hineinziehe – so lautete die Begründung.“