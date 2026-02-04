FPÖ-Zickzackkurs bei erneuerbarer Energie

Wie berichtet will Zauner lediglich für Photovoltaik Beschleunigungsgebiete ausweisen. Eine bedeutende Änderung zum ursprünglichen Entwurf aus Zauners Büro gibt es aber doch. Und diese Neuerung hat es in sich. Denn in der ursprünglichen Variante hätten Beschleunigungsgebiete auch in Landschaftsschutzgebieten ausgewiesen werden können.