Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen

In einer Kommandoaktion gab es, wie berichtet, Dutzende Großrazzien in den fünf Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten. Im Visier der rund 200 Steuerfahnder standen Betriebsstätten, Firmensitze und Privatwohnungen. Unzählige Computer, Handys, USB-Sticks und andere elektronische Geräte wurden beschlagnahmt.

Rache von Ex-Mitarbeiter brachte den Stein ins Rollen

Die brisanten Informationen zum Mega-Betrugsverdacht mit Registrierkassen in der heimischen Gastroszene lieferte ausgerechnet ein Ex-Mitarbeiter, der den Behörden die Machenschaften aus Rache verriet.