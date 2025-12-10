Zettelwirtschaft ade: Digitaler Kassenbon kommt

Reform für die Rot-Weiß-Rot-Karte

Schellhorn kündigte auch eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte an. Anträge sollen vereinfacht werden und Verfahren verkürzt. Zudem soll es eine einzige Anlaufstelle („One-Stop-Shop“) dafür geben. Auch die Indikatoren für die Rot-Weiß-Rot-Karte, insbesondere für die Mangelberufsliste, sollen evaluiert werden. Zudem arbeite man an Pilotprojekten, wo volljährige Lehrlinge, die an einem ausländischen Standort eines österreichischen Unternehmens angelernt werden, eine Rot-Weiß-Rot-Karte erhalten können. Ein Gesetzesentwurf soll dann Anfang kommenden Jahres vorliegen.