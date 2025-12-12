Regierung verlost ab Herbst 2026 unser Steuergeld

Die Idee ist nicht neu, existiert schon seit Jahrzehnten in anderen Ländern. In den 1950er-Jahren führte das die Regierung in Taiwan ein, in Malta gibt es seit 1997 eine Lotterie mit einer Million Euro pro Jahr. Italien verlost an seine Bürger satte 36 Millionen Euro jährlich, in Griechenland sind 12 Millionen Euro im Pot. Vor allem verweist das Ministerium auf die Beleglotterie in Portugal, die von 2014 bis 2023 lief. Die Kosten liegen deutlich unter dem Nutzen, meint das BMF. Auch in Polen und der Slowakei gibt es eine Beleglotterie.