Jenny nach Bluttat in U-Haft: „Warum bin ich da?“

Rund um die Uhr per Video überwacht

Im größten Häfen des Landes, dem Grauen Haus, wird das Mädchen mit den langen dunklen Haaren, das der Darstellerin aus dem bekannten Kinderfilm „Momo“ ähnlich sieht, nun rund um die Uhr per Video überwacht. Auch, weil sie sich oft „geritzt“ bzw. mit einer Klinge selbst verletzt hat.