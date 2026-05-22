Signa ist in Korneuburg nach Pleite aus dem Spiel

Bausperre verhängt, um schnelle „Deals“ möglichst abzuwendenEin Kaufinteresse bestehe vor allem für „strategische Flächen“, sagte Gepp. Der Stadt geht es um eine gemeinsame Entwicklung mit einem oder mehreren Partnern. Da die Grundstücke nicht zusammenhängen und erst arrondiert und entsprechend gewidmet werden müssen, muss die Stadt bei einer Umsetzung auf dem ehemaligen Werft-Areal mit an Bord sein. Auf der Insel gilt seit dem Vorjahr eine Bausperre, auf dem Festland seit einem Gemeinderatsbeschluss vor kurzem ebenfalls.