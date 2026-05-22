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Bank erwirkte Konkurs

Signa ist in Korneuburg nach Pleite aus dem Spiel

Niederösterreich
22.05.2026 12:00
Am 31. wird vor Ort über die neue Lage und Maßnahmen mit Bürgern diskutiert.
Am 31. wird vor Ort über die neue Lage und Maßnahmen mit Bürgern diskutiert.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Andreas Leisser
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Andreas Leisser und Lukas Lusetzky

Beim schon lange zuvor eingefädelten Info-Event kam nun die Kunde vom Konkurs des Korneuburger Unternehmensteils der Signa. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 40 Millionen Euro.

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 Zeitlich kam das noch rechtzeitig, denn bei einer geplanten Veranstaltung der Gruppe „Brennpunkt Werft“ für die Bürger fällt damit ein bislang unsicherer Entscheidungsfaktor weg. Nun bleibt auch noch eine Woche Zeit, neue Lösungen oder Ideen zu erarbeiten.

Informiert wird dann am 31. Mai ab 13 Uhr bei der Anlegestelle. Unter dem Motto „Hafen der Erinnerung – Bühne der Zukunft“. Neben Infos zum Status quo und Führungen wird es auch die Gelegenheit geben, eigene Vorschläge einzubringen. Für Snacks und Getränke wird gesorgt. Das Begleitprogramm „Brennpunkt Kleinkunst-Performance“ wird für Unterhaltung und manche Gelegenheit zum Nachdenken sorgen.

Stadtchef Gepp will keine schnelle, sondern eine „passende“ Lösung
Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) zum Thema: „Bei der Entwicklung des Areals besteht kein Zeit-, sondern Qualitätsdruck.“ Vorerst gilt eine Bausperre für die Halbinsel und das Festland-Areal. Die ursprünglichen Pläne, gemeinsam mit der Signa-Gesellschaft ein eigenes Quartier zu entwickeln, sind bereits seit längerem Geschichte. Aus Sicht des Bürgermeisters gilt der vor Jahren entwickelte „Masterplan“ für das Areal nach wie vor. Ideal wäre laut Gepp „eine Mischung aus Kultur, Freizeit, Arbeit und Wohnen – in einer für die Stadt verträglichen Form“.

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Bausperre verhängt, um schnelle „Deals“ möglichst abzuwendenEin Kaufinteresse bestehe vor allem für „strategische Flächen“, sagte Gepp. Der Stadt geht es um eine gemeinsame Entwicklung mit einem oder mehreren Partnern. Da die Grundstücke nicht zusammenhängen und erst arrondiert und entsprechend gewidmet werden müssen, muss die Stadt bei einer Umsetzung auf dem ehemaligen Werft-Areal mit an Bord sein. Auf der Insel gilt seit dem Vorjahr eine Bausperre, auf dem Festland seit einem Gemeinderatsbeschluss vor kurzem ebenfalls.

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