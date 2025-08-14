Stadt will Werft-Areal für „Donauinsel“ kaufen

„Spannend“ findet Gepp die Vorgehensweise von Hergovich. „Er hat versprochen, dass er uns hilft. Meine Mails dazu beantwortet er aber nicht. Stattdessen will er ein Thema wieder hochkochen, für das es gar keinen Neuigkeitswert gibt. Gepp betont, dass man im Korneuburger Gemeinderat parteiübergreifend und gemeinsam an einer, für die Stadt umsetzbaren Lösung für das Werftgelände an der Donau arbeite. „Denn wir wollen Korneuburg als Kleinstadt erhalten und mehr Grünflächen für die Bevölkerung schaffen“, so der Bürgermeister.