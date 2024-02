So wurde Martin Sellner zum Widerling der Nation

1989 in Wien geboren, Sohn eines Homöopathen und einer Lehrerin, wohnhaft im noblen Kurot Baden bei Wien - dem ersten Eindruck nach ein solides Fundament für einen heranwachsenden Sprössling. Doch Martin Sellners Weg bog schon früh rechts ab. Extrem nach rechts, wie sich später herausstellen sollte. Generell kann eine Radikalisierung, egal, ob politisch oder religiös, schon in frühen Kinderjahren passieren. Niemand wird rechtsradikal geboren, „niemand radikalisiert sich allein“, wie Matthias Quent, Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal, festhält.