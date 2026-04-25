Müll-Horror vor Altkleider-Containern

Plünderer räumen die Container aus und lassen den Inhalt auf der Straße liegen – das zieht in vielen Fällen sogar Ungeziefer an. Die Stadt Wien überlegt sich nun Maßnahmen.
Ein Herz für Menschen, die weniger Glück im Leben haben als man selbst – für viele ein Grund, nicht mehr benötigte Kleidungsstücke, oft auch neue Ware, zu den vielen Containern in der Stadt zu bringen. Dass die aber in vielen Fällen längst nicht die Ärmsten der Armen erreichen, zeigen diese Fotos:
Plünderer räumen die Behälter aus, durchsuchen den Berg an Textilien, um Brauchbares vom Müll zu trennen und lassen den Rest auf der Straße liegen.
Maßnahmenpaket soll folgen
„Dadurch kommt es nicht nur zur Verunreinigung durch die Textilien selbst, auch Ungeziefer und weiterer Vermüllung rund um die Container sind damit Tür und Tor geöffnet, und leider in vielen Gebieten Alltag“, erklärt Walter Hillerer, Chef der Gruppe Sofortmaßnahmen. „Die MA 48 muss in manchen Gebieten mehrfach ausrücken, um herumliegende Altkleidung einzusammeln und zu entsorgen.“
Die „Krone“ erfuhr nun: Die Stadt Wien arbeitet an einem Maßnahmenpaket, um den Plünderern das Leben schwer zu machen, Details sollen bald folgen.
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