Woher das Kantinenessen kommt, ist nicht mehr egal

Einen Salat mit paniertem Käse genoss Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Montag im Betriebsrestaurant des Landesdienstleistungszentrums (LDZ) in Linz. Es war eine von 250.000 Mahlzeiten, die dort pro Jahr aufgetischt werden. Woher das Essen kommt, ist den Bediensteten bekannt: Seit 2019 kennzeichnet das Land die Herkunft der Lebensmittel in seinen 39 Gemeinschaftsküchen freiwillig.