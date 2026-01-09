Vorteilswelt
Häusliche Gewalt

Ehefrau und Töchter jahrelang misshandelt

Wien
09.01.2026 12:52
Wegen häuslicher Gewalt wurde die Wiener Polizei am Mittwochabend zu einem Mehrparteienhaus in Hernals gerufen. Vor dem Gebäude warteten bereits eine 50-jährige Frau und ihre minderjährige Tochter auf die Einsatzkräfte – beide wirkten laut Polizei stark aufgelöst.

In der Wohnung trafen die Beamten den 54-jährigen Ehemann sowie die zweite Tochter des Paares an. Der Mann machte einen alkoholisierten Eindruck, das Mädchen zeigte sich sichtlich verängstigt. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, soll es bereits am Nachmittag zu einem heftigen Streit zwischen dem Ehepaar gekommen sein.

Gegenstände zerstört
Dabei habe der Mann Gegenstände in der Wohnung zerstört, sei körperlich auf seine Frau losgegangen und habe sie zudem mit dem Umbringen bedroht.

Hilfe für Betroffene:

Jahrelange Gewalt in Familie
Der 54-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei weiteren Einvernahmen kam ans Licht, dass der Mann bereits seit mehreren Jahren Gewalt gegen seine Ehefrau sowie gegen beide Töchter ausgeübt haben soll.

Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte in eine Justizanstalt eingeliefert.

Irina Stöckl
Irina Stöckl
