Ehefrau und Töchter jahrelang misshandelt

In der Wohnung trafen die Beamten den 54-jährigen Ehemann sowie die zweite Tochter des Paares an. Der Mann machte einen alkoholisierten Eindruck, das Mädchen zeigte sich sichtlich verängstigt. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, soll es bereits am Nachmittag zu einem heftigen Streit zwischen dem Ehepaar gekommen sein.