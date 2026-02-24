Crans-Montana: Neues Video zeigt Inferno-Ausbruch

Ein 28-Jähriger, der in der Nacht der Katastrophe als Türsteher gearbeitet hat, sagte zu SRF (Schweizer Radio und Fernsehen, Anm.) vor wenigen Tagen, dass er eine Diskussion zwischen Mitbetreiberin Jessica Moretti, einer Kellnerin und deren Freund gehört habe. Es sei um den Zugang zum Lokal gegangen. Moretti habe darum gebeten, den Zugang auf den Haupteingang zu beschränken, um zu verhindern, dass Personen durch verbotene Eingänge hineinkämen. Sowohl die Tür im Erdgeschoss als auch der Notausgang im Keller waren in der Silvesternacht verschlossen, dahinter wurden jeweils mehrere Todesopfer gefunden.