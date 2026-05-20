Unendliche Geschichte: Letzte Chance für Budget

„Scheider muss Annweisungen geben“

„80 Prozent aller beschlossenen Maßnahmen sind im Vorjahr nicht umgesetzt worden. Dazu herrscht ein großer Unterschied zwischen den tatsächlich verbrauchten Geldern und den budgetären Planungen der Stadträte, die meist mehr angeben als sie dann tatsächlich verbrauchen. Das macht alle Kostenvoranschläge schwierig“, sagt Ron Rabitsch. „Scheider hat die Allmacht in der Stadt. Er muss Weisungen auch die Abteilungsleiter erteilen. Dass kann nur der Bürgermeister. Laut Gemeindeaufsicht sollen die Immobilienerlöse der Stadt für heuer 23 Millionen Euro bringen. Und bis zum Jahr 2030 müssen im Rathaus 300 Personen eingespart werden“, so Rabitsch. Das ist nicht umsetzbar. Weil die VP mit Stadtrat Julian Geier nicht alle stadteigenen Gründe verkaufen will und es zudem an Angeboten fehlt.

SP und Grüne wollen nicht für Flughafen zahlen

Dazu kommt das Problem Flughafen, wo die Stadt 2,3 Millionen Euro zur Kapitalerhöhung zuschießen soll. Mitreden will die Stadt, die zu 20 Prozent am Airport beteiligt ist, schon – die Zahlungen sind aber nicht zu stemmen. Die SP und die Grünen wollen nicht zahlen. Dann würde das Mitspracherecht auf 15 Prozent sinken. Bis zu einem 10-Prozent-Anteil am Gesamtpaket kann die Stadt mitreden.