Kandidat von außen | Kandidatin von innen

Kandidat von außen. Die Uhr tickt, nur noch bis Ende nächster Woche können sich Kandidatinnen und Kandidaten für die Position des ORF-Generaldirektors in der Periode von Anfang Jänner 2027 bis Ende Dezember 2031 bewerben. Noch halten sich eventuelle Anwärter bedeckt, auch der offensichtlich von ÖVP und SPÖ ausgepackelte Chef der Nachrichtenagentur APA, Clemens Pig, hat sich offiziell noch nicht aus der Deckung bewegt. Er wäre ja nach der „Stellenbeschreibung“ des ÖVP-Generalsekretärs und Mediensprechers Nico Marchetti bestens geeignet. Dieser plädiert mit Vehemenz für einen Kandidaten „von außen“, hat das gerade in der „Presse“ noch einmal präzisiert und gemeint, der Generaldirektor müsse „unbelastet von all diesen Verstrickungen und Intrigen“ im ORF sein und ließ sich dann noch dazu hinreißen, über Pig zu sagen, dieser sei „definitiv ein Profi“, daher würde sich Marchetti – mithin die ÖVP – „freuen, wenn er sich bewirbt“. Ob diese Freude des Generalsekretärs allerdings wirklich alle in der ÖVP teilen? Darüber bestehen berechtigte Zweifel.