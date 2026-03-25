FACC-Boss: Teuerung darf nicht „durchrauschen“

Die Folgen des Krieges

Das Unternehmen will heuer weiter wachsen. Unsicher ist jedoch, wie stark. Eine der Variablen: „Der Iran-Krieg beschäftigt uns alle. Die Auswirkungen für die Luftfahrt sind heute schwer einschätzbar“, so der CEO. Der Mittlere Osten mache acht bis zehn Prozent des weltweiten Luftfahrt-Marktes aus. Dennoch seien keine großen negativen Folgen absehbar: Unter den aktuellen Voraussetzungen sehen die Kunden von FACC keine oder nur geringe Einbrüche für das laufende Jahr, meint Machtlinger. „Derzeit sehen wir managebare Aufgaben auf uns zukommen. Wir beobachten das, wir haben Szenarien geplant, wir könnten schnell reagieren“, sagt der FACC-Chef.