Luftfahrtzulieferer FACC erzielte Umsatzrekord

Neues Werk mit 300 Arbeitsplätzen

FACC hat seinen Sitz in Ried im Innkreis. Das Unternehmen beliefert alle großen Flugzeughersteller und beschäftigt weltweit rund 3800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 15 Standorten. Zuletzt gab FACC, wie berichtet, bekannt, an seinem Standort in St. Martin im Innkreis ein neues Werk mit bis zu 300 Arbeitsplätzen errichten zu wollen. Baustart ist noch heuer, die Inbetriebnahme ist für Mitte 2028 geplant.