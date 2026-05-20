Politiker werden mit falschen Mails ausgenutzt

*) Absender prüfen: Achten Sie nicht nur auf den Namen, sondern auf die genaue E-Mail-Adresse. Betrüger nutzen oft winzige Tippfehler in der Domain (z.B. service@net-flix.de statt service@netflix.com).

*) Gefälschte Links: Fahren Sie mit der Maus über einen Link, ohne zu klicken, um die tatsächliche Ziel-URL zu sehen. Auf dem Handy tippen und halten Sie den Link gedrückt.

*) Fehlerhafte Sprache: Schlechte Grammatik, seltsame Umlaute oder fremdsprachige Texte sind oft ein Hinweis auf automatische Übersetzungen.

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Was jetzt wegfällt, ist der letzte Tipp von der Quelle Onlinesicherheit.gv.at:

*) Keine persönliche Anrede: E-Mails sind oft allgemein gehalten – mit „Sehr geehrter Kunde“ anstatt mit Ihrem echten Namen.