Cyberangriff zwingt zum Sparstift für Top-Event

Leider waren es am 27. Februar andere, die den Ton angegeben haben. Nach einer schweren Cyberattacke hat die Gemeinde nun auch mit finanziellen Folgen zu kämpfen – konkret im Eventbereich. Über die genaue Schadenssumme der gemeinen Online-Attacke kann Bürgermeister Andreas Abesser noch keine Informationen geben, da einerseits nicht alle Rechnungen abgeschlossen sind. Andererseits investiert man derzeit in zusätzliche Sicherheitssysteme, etwa eine kostenintensive Firewall.

(Abwehr-)Investitionen sind wichtig, aber kostenintensiv

Leider wirkt sich der Online-Angriff, der wesentliche Systeme der Gemeinde lahmgelegt hatte, auch auf künftige Ereignisse aus – womit die Bürger auch auf gewohnte Sommerunterhaltung verzichten müssen: Mit Bedauern wies man im Rathaus darauf hin, dass die Schadensbehebung mit erheblichen Kosten verbunden war.