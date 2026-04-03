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Cyberangriff zwingt zum Sparstift für Top-Event

Niederösterreich
03.04.2026 19:00
Cyberkriminelle sorgen für enttäusche Nachtschwärmer: Das traditionelle Sommerfest in ...
Cyberkriminelle sorgen für enttäusche Nachtschwärmer: Das traditionelle Sommerfest in Langenzersdorf fällt dem Sparstift zum Opfer.(Bild: Krone KREATIV/Herbert P. Oczeret; Gemeinde Langenzersdorf)
Porträt von Andreas Leisser
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Andreas Leisser und Lukas Lusetzky

Langenzersdorf in Niederösterreich muss aus Spargründen sein beliebtes zweitägiges Open Air an der „Seeschlacht“ absagen – Grund sind notwendige Investitionen in mehr Schutz nach der Cyberattacke Ende Februar. Aber vielleicht haben engagierte Bürger oder Vereine bis dahin ja Ideen bzw. Vorschläge für kleinere, günstige und trotzdem feine Events als Ersatz – für unterhaltsame, laue Sommernächte ...

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Leider waren es am 27. Februar andere, die den Ton angegeben haben. Nach einer schweren Cyberattacke hat die Gemeinde nun auch mit finanziellen Folgen zu kämpfen – konkret im Eventbereich. Über die genaue Schadenssumme der gemeinen Online-Attacke kann Bürgermeister Andreas Abesser noch keine Informationen geben, da einerseits nicht alle Rechnungen abgeschlossen sind. Andererseits investiert man derzeit in zusätzliche Sicherheitssysteme, etwa eine kostenintensive Firewall.

(Abwehr-)Investitionen sind wichtig, aber kostenintensiv
Leider wirkt sich der Online-Angriff, der wesentliche Systeme der Gemeinde lahmgelegt hatte, auch auf künftige Ereignisse aus – womit die Bürger auch auf gewohnte Sommerunterhaltung verzichten müssen: Mit Bedauern wies man im Rathaus darauf hin, dass die Schadensbehebung mit erheblichen Kosten verbunden war.

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Vielleicht finden sich Ersatzevents
Die (Spar-)Entscheidung fiel auf zwei sehr beliebte Fixpunkte im Veranstaltungskalender: Das „Seeschlacht Open Air – Comedy & Rock“ am 26. Juni sowie die „Schlagernacht am See“ am 27. Juni müssen heuer leider ersatzlos entfallen.

Die Ticketkosten für via eventjet.at gekaufte Tickets werden automatisch rücküberwiesen, für alle im Bürgerservice erworbenen Karten kann man sich vor Ort die Kosten rückerstatten lassen.

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