„Klanglicht“-Festival strahlt heuer bis nach Wien

In Graz selbst ist übrigens noch nicht klar, wie es mit „Klanglicht“ im kommenden Jahr weitergehen wird. „Wir bleiben Graz natürlich treu und es wird ein tolles Festival geben. Aber ob in Eggenberg oder an einem anderen Ort der Stadt ist noch nicht klar“, sagt Birgit Lill-Schnabl. Tickets für die Festivals in Graz und Wien sind ab sofort erhältlich, das detaillierte Programm soll im Spätsommer präsentiert werden.