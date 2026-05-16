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Hype um Swatch in Graz

Wegen 400-Euro-Uhr: Zentrum wird zum Campingplatz

Steiermark
16.05.2026 11:02
Samstag, kurz vor 10 Uhr: Mega-Warteschlange vor dem Swatch-Store in Graz
Samstag, kurz vor 10 Uhr: Mega-Warteschlange vor dem Swatch-Store in Graz(Bild: Verena Schaupp)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Seit heute, 16. Mai, wird die „Royal Pop“ in ausgewählten Swatch-Läden verkauft. Der Hype hat auch Graz erreicht, wo Hunderte in der Sporgasse vor dem Geschäft campierten. Die ersten zufriedenen Kunden packen am Vormittag zusammen – und fahren wieder heim, teils bis nach Polen.

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Seit 19 Uhr steht Flavio da. Er sagt das, als sei es das Selbstverständlichste der Welt. Es ist Samstag, 9.45 Uhr. Flavio hat heute in der Sporgasse übernachtet, auf einem Campingstuhl. Er steht mitten in einer Warteschlange, die gut 100 Leute umfasst. „Wir sind seit 17 Stunden hier“, sagen Frederik und Patrick weiter vor ihm. Auch neben ihnen finden sich Campingstühle. Ob sie gut geschlafen haben? „Wir haben ein paar Bier getrunken und uns einen Spaß daraus gemacht“, sagen die beiden.

Taschenuhr heiß begehrt
Ganz am Ende der wartenden Meute verlässt gerade ein glücklicher Pole das Swatch-Geschäft. Es ist seit 15 Minuten geöffnet, ein Kunde nach dem anderen darf eintreten. Der Mann aus Polen ist Teil einer Freundesrunde, die schon vor zwei Tagen extra nach Österreich anreiste. „In Wien waren uns zu viele Menschen vor dem Geschäft, dann sind wir weiter nach Graz gefahren“, erklärt Taras, ein Mann aus der Runde, der stolz seinen Einkauf präsentiert. Das Objekt der Begierde: Die Royal Pop, eine Kooperation der Kultmarke „Swatch“ und dem Schweizer Luxuserzeuger „Audemars Piguet“. Die Taschenuhr kostet 400 Euro und ist in acht Farben erhältlich.

Mirek, Vladislav und Taras sind über sechs Stunden aus Polen angereist, um sich die Uhren zu ...
Mirek, Vladislav und Taras sind über sechs Stunden aus Polen angereist, um sich die Uhren zu kaufen: Die Wahl fiel auf die pink-gelbe und blaue Variante.(Bild: Verena Schaupp)
Acht Modelle stehen zur Auswahl.
Acht Modelle stehen zur Auswahl.(Bild: Verena Schaupp)
Sessel an Sessel: Dutzende Menschen übernachteten in der Sporgasse
Sessel an Sessel: Dutzende Menschen übernachteten in der Sporgasse(Bild: Verena Schaupp)

„Wir waren die ersten und haben jetzt unsere Uhren“, sind Taras und seine Freunde glücklich. Nur auf Video möchten sie lieber nicht sein – „wir sind doch sehr müde“. 

Wert dürfte sich noch vervielfachen
Laut Experten dürfte sich der Wert dieser speziellen Uhr in den nächsten Jahren vervielfachen. Dafür nimmt man dann wohl auch das lange Anstehen in Kauf. In Österreich ist die Uhr noch in fünf anderen Filialen erhältlich (Salzburg Getreidegasse, Wien Kärntnerstraße, Wien Graben, Vösendorf Shopping City Süd und Innsbruck Kaufhaus Tyrol).

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