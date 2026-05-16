Wegen 400-Euro-Uhr: Zentrum wird zum Campingplatz

Taschenuhr heiß begehrt

Ganz am Ende der wartenden Meute verlässt gerade ein glücklicher Pole das Swatch-Geschäft. Es ist seit 15 Minuten geöffnet, ein Kunde nach dem anderen darf eintreten. Der Mann aus Polen ist Teil einer Freundesrunde, die schon vor zwei Tagen extra nach Österreich anreiste. „In Wien waren uns zu viele Menschen vor dem Geschäft, dann sind wir weiter nach Graz gefahren“, erklärt Taras, ein Mann aus der Runde, der stolz seinen Einkauf präsentiert. Das Objekt der Begierde: Die Royal Pop, eine Kooperation der Kultmarke „Swatch“ und dem Schweizer Luxuserzeuger „Audemars Piguet“. Die Taschenuhr kostet 400 Euro und ist in acht Farben erhältlich.