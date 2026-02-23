US-Vermittler frustriert: „Ein dummer Krieg“

Streit um russisches Öl: Ungarn und Slowakei drohen

Am Freitag kündigte Ungarn dann überraschend an, den letzten Schritt vor der Auszahlung der Gelder, der als Formalie galt, zu verhindern. Begründung: Die ukrainische Führung blockiere absichtlich die Wiederaufnahme von Öllieferungen über die Druschba-Pipeline. Diese ist nach ukrainischen Angaben durch russische Bombardierungen seit Ende Jänner unterbrochen. Der Öl-Streit ist über das Wochenende eskaliert. Die Regierung in Budapest hat auch angekündigt, dem Sanktionspaket nicht zuzustimmen bzw. Notstromlieferungen an die Ukraine einzustellen, solange nicht wieder russisches Öl durch die „Freundschafts“-Pipeline fließt. Unterstützt wird Ungarn dabei von der Slowakei, die ebenfalls auf das Öl angewiesen ist.