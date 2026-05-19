Pflege-Debatte gleitet in Wahlkampf-Geplänkel ab

Mobile Pflege: Graz ruft ein Drittel der Stunden nicht ab

Und der Landesrat greift die kommunistisch geführte Grazer Stadtregierung, vor allem Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer, an: Die KPÖ fordert ja unter anderem den Ausbau der mobilen Pflege, Graz sei aber der einzige steirische Bezirk, wo das Angebot rückläufig sei. Konkret in Zahlen: 2013 wurden in Graz 217.000 Stunden für mobile Pflege in Anspruch genommen, 2023 waren es nur noch 213.000 – laut Versorgungsplan sind eigentlich 299.000 vorgesehen! Beinahe ein Drittel der möglichen Stunden wird also nicht abgerufen. Auch bei Tageszentren und betreutem Wohnen habe Graz, im Gegensatz zu vielen anderen Bezirken, Aufholbedarf, betont ÖVP-Abgeordnete Silvia Karelly.