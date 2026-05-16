SPÖ verschärft Attacken auf Gesundheitsstadtrat

„Im Zeugnis wäre das ein Nicht genügend“

Immer stärker in die Verantwortung nimmt sie dabei den zuständigen KPÖ-Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer – und sie stützt sich dabei auch auf eine Umfrage des IFDD-Instituts mit persönlichen Interviews mit 500 Stadtbewohnern. Demnach finden 49 Prozent, dass sich das Gesundheitssystem nicht in die richtige Richtung entwickelt. Gleich 67 Prozent meinen, dass die Stadtregierung im Gesundheitsbereich nicht genug tut. „Im Zeugnis wäre das ein Nicht genügend“, sagt Kampus, die in einer nächsten Koalition gerne Gesundheitsstadträtin wäre – dafür muss ihre Partei aber wieder die 10-Prozent-Hürde überspringen.