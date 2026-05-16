SPÖ verschärft Attacken auf Gesundheitsstadtrat

Die Grazer SPÖ setzt im Gemeinderatswahlkampf auf das Thema Gesundheit – und attackiert immer stärker den zuständigen Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Das Pikante: Mit den Kommunisten sind die Sozialdemokraten seit fünf Jahren in einer Koalition.
Wer in der Steiermark eine Grauer-Star-OP benötigt, muss viel Geduld mitbringen. Zuletzt hat die „Krone“ über einen 75-jährigen Grazer berichtet, der einen Termin im November 2028 erhalten hat. Die SPÖ Graz kennt nun einen dokumentierten Fall, bei dem die Voruntersuchung sogar erst für 19. Juni 2029 angesetzt ist.
Für die rote Spitzenkandidatin Doris Kampus ist das ein weiterer Beleg, dass es im Gesundheitswesen der Stadt nicht gut läuft. „Wir sagen seit Jahren, dass die Wartezeiten, vor allem bei Fachärzten, ein Riesenproblem und inakzeptabel sind.“
Die nächste Stadtregierung muss sich viel mehr um die Themen Gesundheit und Pflege kümmern.
Doris Kampus
„Im Zeugnis wäre das ein Nicht genügend“
Immer stärker in die Verantwortung nimmt sie dabei den zuständigen KPÖ-Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer – und sie stützt sich dabei auch auf eine Umfrage des IFDD-Instituts mit persönlichen Interviews mit 500 Stadtbewohnern. Demnach finden 49 Prozent, dass sich das Gesundheitssystem nicht in die richtige Richtung entwickelt. Gleich 67 Prozent meinen, dass die Stadtregierung im Gesundheitsbereich nicht genug tut. „Im Zeugnis wäre das ein Nicht genügend“, sagt Kampus, die in einer nächsten Koalition gerne Gesundheitsstadträtin wäre – dafür muss ihre Partei aber wieder die 10-Prozent-Hürde überspringen.
Kampus fordert ja, neben einem „Welcome-Center“ für Ärzte, ein Gesundheitszentrum für jeden der 17 Grazer Bezirke. Diese Idee finden laut der Umfrage 76 Prozent der Grazer gut. „Das ist eine Bestätigung unserer Hauptforderung und zeigt, dass wir mit unserem Gesundheitsschwerpunkt einen Nerv in der Stadt getroffen haben“, ist Kampus überzeugt. Die Angriffe auf Robert Krotzer, der ja auch logischer Nachfolger von KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr ist, dürften sich in den nächsten Wochen noch verstärken.
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