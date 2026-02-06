Steirische Regierung geht in die Pflege-Offensive

Beim Personalschlüssel steht FPÖ auf der Bremse

Und der Personalschlüssel? Bei diesem Thema soll vor allem die FPÖ gehörig auf der Bremse stehen. Klubobmann Marco Triller hält etwa fest: „Es ist klar festzuhalten, dass eine Verschlechterung des Pflegeschlüssels zulasten der Pflege nicht infrage kommt.“ Auch Kornhäusl betont: „Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, müssen auch die entsprechenden Vorgaben angepasst werden. Klar ist jedoch, dass dies nicht zu Mehrbelastungen für Pflegekräfte führen kann.“