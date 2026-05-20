Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aktiver Aufruf

„Streikbereitschaft in den Kindergärten steigt!“

Steiermark
20.05.2026 05:00
In der Steiermark ruft eine Initiative das Personal zu „arbeitsrechtlichen Kampfmaßnahmen“ auf.
In der Steiermark ruft eine Initiative das Personal zu „arbeitsrechtlichen Kampfmaßnahmen“ auf.(Bild: Azee Jacobs/peopleimages.com - stock.adobe.com)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Eine Novelle treibt Kindergarten-Personal in der Steiermark immer mehr zur Verzweiflung, es werden schlechtere Rahmenbedingungen befürchtet: Steht bald alles still?

0 Kommentare

„Es gibt keine einzige Maßnahme in dieser Novelle, von der ein Kind profitiert!“ Die Initiative „Kinder brauchen Profis“ ruft jetzt in den sozialen Medien tatsächlich zum Streik auf. „Wie viel lassen wir uns noch gefallen?“, heißt es dort.

Kinderbetreuuer Max Werschitz und Kindergartenleiterin Karin Gasparitz sagen stellvertretend zur „Krone“: „Wir fordern das Personal zum Beitritt bei der Gewerkschaft und arbeitsrechtlichen Kampfmaßnahmen auf, es scheint sonst nichts mehr zu wirken!“

Lesen Sie auch:
Ein neues Gesetz sorgt in der Steiermark für Differenzen zwischen dem Personal in Kindergärten ...
Pädagoginnen reicht es
Clinch um Kindergartengesetz neu: Streiks drohen
18.05.2026
Gruppengrößen bleiben
Kindergarten-Personal ist verärgert über Politik
11.11.2025

Der Hintergrund: In der Steiermark soll ja das Kinderbetreuungsgesetz novelliert werden. Dadurch kommt es zu Erleichterungen bei Neubauten, allerdings sind weniger Spielflächen vorgesehen und in Ausnahmefällen könnten bis zu 27 Kinder in einer Gruppe sein. „Mit dieser Gesetzesänderung werden nur die Erhalter bedient, es geht aber auf Kosten der Kinder und des Personals“, ärgert sich Gasparitz. „Die Verzweiflung und Streikbereitschaft bei den Leiterinnen steigen.“

Werschitz hält fest, dass nicht nur die aktuelle Novelle zum Unmut beiträgt, sondern „die katastrophale Gesamtlage endlich angegangen werden muss“. Statt Verbesserungen würde es nur zu Verschlechterungen kommen. Es brauche einen „Kurswechsel in der Elementarpädagogik“.

Wir warten seit Jahren mit jedem neuen Landesrat auf den großen Wurf. Die katastrophale Gesamtlage muss angegangen werden.

Max Werschitz

Kinderbetreuer

Bild: Privat

Landesrat hält an Novelle fest
Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) weist die Vorwürfe zurück. Die Novelle würde keine Verschlechterungen, sondern mehr Flexibilität bringen. Überschreitungen würden nur im Ausnahmefall genehmigt werden. Im laufenden Betreuungsjahr wurde das in insgesamt 90 Fällen bewilligt, davon 75-mal mit zusätzlicher Betreuungsperson. „Man beachte im Zusammenhang die Gesamtzahl an Gruppen in der Steiermark von 1354“, heißt es aus seinem Büro.

Werschitz und Gasparitz befürchten, dass die Ausnahme künftig zur Regel wird. Auch Eltern, meinen sie, hätten sich schon bereit erklärt, bei möglichen Streiks mitzuwirken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
20.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Infolge der multiplen Krisen bleiben immer mehr Menschen kinderlos.
Zukunftsängste
Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
207.360 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
116.841 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
87.001 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1545 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Kolumnen
So sind sie halt, die (ehemaligen) Großparteien
747 mal kommentiert
Bablers SPÖ und Stockers ÖVP packeln weiter wie früher.
Salzburg
Karner zu Polizisten: „Mehr Leistung, mehr Geld“
630 mal kommentiert
Gerhard Karner (l.) will ein einheitliches Dienstzeitmodell.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf