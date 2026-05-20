„Streikbereitschaft in den Kindergärten steigt!“

Der Hintergrund: In der Steiermark soll ja das Kinderbetreuungsgesetz novelliert werden. Dadurch kommt es zu Erleichterungen bei Neubauten, allerdings sind weniger Spielflächen vorgesehen und in Ausnahmefällen könnten bis zu 27 Kinder in einer Gruppe sein. „Mit dieser Gesetzesänderung werden nur die Erhalter bedient, es geht aber auf Kosten der Kinder und des Personals“, ärgert sich Gasparitz. „Die Verzweiflung und Streikbereitschaft bei den Leiterinnen steigen.“