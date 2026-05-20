Neues Kochbuch: Zwischen Sagen und Suppentopf

Kulinarische Reise durch Kärnten

Das Buch vereint insgesamt 17 traditionelle Rezepte aus der Region mit ebenso vielen modernen Kochideen heimischer Betriebe. Von der bekannten Guttaringer Linsensuppe über das „gmarterte Brot“ aus dem Metnitztal bis hin zu den Görtschitztaler Heiligen-Abend-Nudeln reicht die kulinarische Reise durch die Geschichte Kärntens. Ergänzt werden die Rezepte durch spannende Einblicke in frühere Lebens- und Kochgewohnheiten sowie durch regionale Sagen und Geschichten.