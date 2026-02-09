Kochen wie früher: Reingalan und G‘martertes Brot

Zubereitung: Für den Teig alle Zutaten in eine Schüssel oder am brett zu einem glatten Teig verkneten. Diesen 30 Minuten zugedeckt rasten lassen. Für die Fülle Krapfen und Fleisch kleinwürfelig schneiden, den Lauch fein schneiden, die Eier zum Binden dazugeben und Masse bindig abmischen. Aus der Fülle Kugerl formen und auf einen Teller legen. Teig nicht zu dünn ausrollen. Runde Kreise mit einem Druchmesser von acht cm aus dem Teig ausstechen und die Kugel auf die Mitte der Teigkreise legen, den teig darüber klappen und mit den Fingern zudrücken. Danach die Nudeln krendeln. Die Nudeln ca. fünf Minuten in reichlich Salzwasser leicht kochen. Mit einem Siebschöpfer herausnehmen und mit brauner Butter und Sauerkraut servieren.