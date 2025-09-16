63 Tage warten auf Termin beim Kassen-Facharzt

Nur beim Hausarzt gibt es vertretbare Wartezeiten

Die Analyse zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Fachrichtungen. Während Hausärzte in der Regel sofort oder binnen eines Tages erreichbar sind, müssen Patienten in der Inneren Medizin im Schnitt bis zu 63 Tage auf einen Termin warten. Auch in der Psychiatrie (61 Tage) und bei Augenärzten (52 Tage) liegen die Wartezeiten bei rund zwei Monaten. In weiteren Bereichen wie Urologie (48 Tage), Gynäkologie (46 Tage) oder Neurologie (42 Tage) beträgt die Wartezeit regelmäßig mehrere Wochen. Selbst in Fächern wie Dermatologie (36 Tage) oder Kardiologie (33 Tage) überschreiten die Werte klar die Ein-Monats-Marke.