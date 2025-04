Überweisungsschein feiert bald großes Comeback

In den Beispielregionen wird unter anderem mit Belohnungen und Bestrafungen gearbeitet. Wenn man sich daran hält, dass man immer zuerst zum Hausarzt geht, dann gibt es finanzielle Erleichterungen, wie eine Reduktion der Rezeptgebühr oder einen Erlass der E-Card-Gebühr und so weiter. Die Strafen könnte in Form von Selbstbehalten kommen. Kinderärzte und Gynäkologen sollen von der Überweisungspflicht ausgenommen sein.