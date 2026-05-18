Angeblicher Bankberater am Konto einer 75-Jährigen

Vom Konto einer 75-jährigen Klagenfurterin buchte ein Betrüger einen niedrigen sechsstelligen Betrag ab. Bevor er sich am von ihr verwalteten Konto einer Verwandten zu schaffen machen konnte, flog der Betrug auf.
Mehrfach rief ein Mann am Sonntag bei einer 75-jährigen Frau aus Klagenfurt an und gab sich als Bankberater aus. In den Telefonaten, die in der Zeit von 12 Uhr und 21.15 Uhr stattfanden, gab er vor, dass ihr Bankkonto gehackt worden sei und verleitete die Frau im Onlinebanking zur Freigabe von sieben Transaktionen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in der Höhe eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages.
Durch ein Telefonat mit einer Verwandten, deren Konto die Frau vorübergehend verwaltet und auf das der Täter ebenfalls zugreifen wollte, flog der Betrug auf und die 75-Jährige erstattete die Anzeige.
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