Angeblicher Bankberater am Konto einer 75-Jährigen

Mehrfach rief ein Mann am Sonntag bei einer 75-jährigen Frau aus Klagenfurt an und gab sich als Bankberater aus. In den Telefonaten, die in der Zeit von 12 Uhr und 21.15 Uhr stattfanden, gab er vor, dass ihr Bankkonto gehackt worden sei und verleitete die Frau im Onlinebanking zur Freigabe von sieben Transaktionen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in der Höhe eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages.