The Big Interview
Were you humiliated at ORF, Ms. Kummer?
The ORF was her life and her family. After 30,000 broadcasts, Christa Kummer (62) had to say “goodbye” to the audience last September. The geoscientist talks with Conny Bischofberger about her inglorious departure, a spectacular new beginning—and, of course, her high heels.
A few clouds hang over Vienna’s Danube Canal; it’s late morning, and “Herrmann’s Beach Bar” is still deserted. Christa Kummer is already waving from afar; she’s right on time and wearing—not “high heels,” but glittery sneakers! “No-name shoes,” she laughs, “I’m not just a flexitarian when it comes to food, but also when it comes to my shoes. The only thing I don’t wear are flip-flops.”
She brought the most famous shoes from her TV career to our interview: the two-tone “cheater high heels” with a hidden platform sole, and the bright red pair that the “Ambassador of Good Shoe Taste” wears in TV commercials as a tongue-in-cheek statement.
“Krone”: What does the geoscientist say—will it rain today?
Christa Kummer: I haven’t really been paying attention to the current weather for the past eight months.
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