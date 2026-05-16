Formula-Kite-WM: Olympiasieger Bontus holt Bronze!

Bontus beendete das entscheidende Rennen zwar nur als Vierter, profitierte aber von einem Penalty gegen den Brasilianer Lucas Fonseca. Damit krönte der Perchtoldsdorfer seine Comeback-Saison in Folge eines im Vorjahr erlittenen Kreuzbandrisses: „Es fühlt sich unglaublich an, nach so einer Verletzung wieder am Podest zu stehen. Ich werde noch ein wenig brauchen, das alles hier zu realisieren. In einer Comeback-Saison bei einer Weltmeisterschaft am Podest zu stehen, ist einfach ultra. Unser erklärtes Ziel für dieses Jahr war die Europameisterschaft im Herbst. Dass ich bereits hier so abschließen kann, bedeutet mir unglaublich viel.“