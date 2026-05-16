Ausreißer Narvaez gewinnt achte Giro-Etappe

Das Rosa Trikot des Gesamtführenden trägt weiter der Portugiese Afonso Eulalio, mit einem Vorsprung von 3:15 Min. auf Vingegaard. Gall verlor am letzten Hügel vor der Ziellinie noch zwei Sekunden auf Vingegaard und wurde Tages-33. (+1:53 Min.) unmittelbar hinter seinem Decathlon-Teamkollegen Gregor Mühlberger. In der Gesamtwertung beträgt der Rückstand des rot-weiß-roten Hoffnungsträgers 3:34 Min. Am Sonntag steht die nächste Bergankunft auf dem Programm, die für Veränderungen im Gesamtklassement sorgen könnte. Für das Peloton geht es auf den Corno alle Scale, mehr als 2.300 Höhenmeter gilt es insgesamt zu überwinden.