„Unser Modell für Asylwerber hat klare Regeln“

Anerkennungsbeitrag von 1,60 Euro pro Stunde

Neben den Grundversorgungsleistungen erhalten die betreffenden Personen einen Anerkennungsbeitrag von 1,60 Euro pro Stunde von jener Stelle oder Abteilung ausbezahlt, für die sie ihren Einsatz leisten. Besonders hervorzuheben seien laut Winkler die Effekte der Integration, die sich durch die Einbindung in Gemeinden sowohl auf Asylwerber als auch auf die Bevölkerung positiv auswirken.