Gebündelte Kräfte im Kampf gegen den Waldbrand

Rasche Ausbreitung durch Wind

Die Annahme war, dass ein Radfahrer Rauch im Wald nahe einer Jagdhütte meldete. Die Feuerwehr Klingenbach wurde als nächstgelegene alarmiert und erkannte die Gefahr einer raschen Brandausbreitung durch starken Wind. Zwei Vegetationsbrandbekämpfungs-Züge wurden nachalarmiert. Zusätzlich wurden die Feuerwehren Siegendorf, St. Margarethen sowie die Drohneneinheit Nord zur Unterstützung angefordert. Die Feuerwehr St. Margarethen stellte mit weiteren Kräften die Wasserversorgung sicher.