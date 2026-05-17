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Übung der Feuerwehren

Gebündelte Kräfte im Kampf gegen den Waldbrand

Burgenland
17.05.2026 11:00
Die Einsatzleitung behält die Übersicht mit Hilfe von Bildern von Drohnen.
Die Einsatzleitung behält die Übersicht mit Hilfe von Bildern von Drohnen.(Bild: LFV-Bgld.)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Die Übung zur Koordination von fünf Feuerwehren und spezieller Ausrüstung zeigte sich im Burgenland erfolgreich. Die Anforderungen an die Einsatzkräfte bei Vegetationsbränden sind enorm.

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Experten gehen davon aus, dass längere Trockenperioden und zunehmende Hitzewellen die Gefahr von Vegetations- und Waldbränden künftig weiter erhöhen. Grund genug für die Feuerwehr Eisenstadt Umgebung, eine Waldbrandübung mit 50 Mitgliedern aus fünf Wehren und mit Spezialfahrzeugen abzuhalten.

Rasche Ausbreitung durch Wind
Die Annahme war, dass ein Radfahrer Rauch im Wald nahe einer Jagdhütte meldete. Die Feuerwehr Klingenbach wurde als nächstgelegene alarmiert und erkannte die Gefahr einer raschen Brandausbreitung durch starken Wind. Zwei Vegetationsbrandbekämpfungs-Züge wurden nachalarmiert. Zusätzlich wurden die Feuerwehren Siegendorf, St. Margarethen sowie die Drohneneinheit Nord zur Unterstützung angefordert. Die Feuerwehr St. Margarethen stellte mit weiteren Kräften die Wasserversorgung sicher.

Löschen mit dem Wasser aus einem eigens errichteten Becken.
Löschen mit dem Wasser aus einem eigens errichteten Becken.(Bild: LFV-Bgld.)

Vegetationsbrände stellen die Einsatzkräfte vor hohe Herausforderungen. Neben der oft raschen Ausbreitung durch Wind und Trockenheit ist die körperliche Belastung enorm hoch und muss geübt werden. So auch das Errichten einer Riegelstellung zum Schutz der Jagdhütte und gegen Wurzelstockbrände. Die Kameraden aus Mörbisch sorgten für Wasser mittels eines Beckens.

Der „Wundstreifen“ entlang des Weges wird angelegt.
Der „Wundstreifen“ entlang des Weges wird angelegt.(Bild: LFV-Bgld.)

Die Feuerwehr St. Georgen errichtete gemeinsam mit den Wehren Breitenbrunn und Klingenbach einen sogenannten Wundstreifen entlang des Weges Richtung St. Margarethen. Die Drohneneinheit unterstützte die Einsatzleitung mit Lageerkundungen. Material- und Mannschaftstransport erfolgten mit Sonderfahrzeug und Pick-up.

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