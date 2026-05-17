Großes Derby bei Frauen! „Cool und starkes Signal“

Dort wartet auf die Grünen, die als Zweiter hinter Meister Krottendorf (siegte beim Wiener Sportclub 4:0, erhielt keine Lizenz) raufgehen, nächste Saison das große Derby gegen die Austria, Österreichs neue Nummer 1. „Das wird, auch wenn uns die Austria sehr weit voraus ist, eine coole Geschichte und tut dem gesamten heimischen Frauenfußball gut“, freut sich Rapids Geschäftsführer Steffen Hofmann neben dem Durchmarsch auch über bereits sieben „weibliche“ Teams im Verein. „Wir haben einen starken Zulauf, wollen dem Frauenfußball bei uns und in ganz Österreich einen Push geben. Wir sind sehr stolz darauf, was wir bisher erreicht haben.“