Trump: Vize-Chef der IS-Terrormiliz getötet

Der nigerianische Staatsbürger Abu-Bilal al-Minuki habe geglaubt, sich in Afrika verstecken zu können. Er habe jedoch nicht geahnt, dass die USA über Informanten verfügten, die sie über seine Aktivitäten auf dem Laufenden hielten, erklärte Trump am Freitag in einem Posting auf seiner Kurznachrichtenplattform Truth Social. Der US-Staatschef gab in seinem Beitrag den genauen Ort der Operation nicht bekannt.