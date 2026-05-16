Trump: Vize-Chef der IS-Terrormiliz getötet

Laut US-Präsident Donald Trump ist der weltweite Vize-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat getötet worden. Auf seine Anweisung hin hätten die Truppen – gemeinsam mit nigerianischen Kräften – eine minutiös geplante und sehr komplexe Mission in Afrika fehlerfrei ausgeführt, um den „aktivsten Terroristen der Welt“ auszuschalten.
Der nigerianische Staatsbürger Abu-Bilal al-Minuki habe geglaubt, sich in Afrika verstecken zu können. Er habe jedoch nicht geahnt, dass die USA über Informanten verfügten, die sie über seine Aktivitäten auf dem Laufenden hielten, erklärte Trump am Freitag in einem Posting auf seiner Kurznachrichtenplattform Truth Social. Der US-Staatschef gab in seinem Beitrag den genauen Ort der Operation nicht bekannt.
Trump, der Nigeria zuvor vorgeworfen hatte, Christen im Nordwesten nicht vor islamistischen Militanten zu schützen, dankte der nigerianischen Regierung für ihre Zusammenarbeit bei der Operation. Nigeria bestreitet, irgendeine Religion zu diskriminieren, und erklärte, seine Sicherheitskräfte gingen gegen bewaffnete Gruppen vor, die sowohl Christen als auch Muslime angreifen.
Drohnen und 200 US-Soldaten unterstützen Nigeria
Die USA hatten bereits im Dezember Luftangriffe gegen mit dem Islamischen Staat verbundene Militante in Nigeria durchgeführt. Seitdem hat Washington Drohnen und 200 Soldaten entsandt, um das nigerianische Militär bei der Bekämpfung von Aufständen zu unterstützen.
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