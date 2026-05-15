Heiraten und shoppen im ältesten Bürgerhaus Rusts

Mit dem Baby zur Hochzeitslocation

Dann wurde sie schwanger, der Heurige geriet ins Trudeln, weil sie die letzten drei Monate der Schwangerschaft liegen musste. Es folgte die Trennung vom Mann und eine neue Idee. Mit dem vier Monate alten Baby immer dabei krempelten sie und ihre Familie die Ärmel hoch und verwandelten den Heurigen in eine Hochzeitslocation, welche sie 2015 schließlich eröffnete. „Die Kontakte zur Branche waren alle noch da und zu der Zeit gab es kaum Hochzeitslocations. Geheiratet wurde meist im Gashaus. Aber auf einmal war da mein Himmelblau – und es hat funktioniert“, ist sie stolz.

Ihr Konzept? Niki Lackner setzt auf Vintage und Shabby Chic Stil. „Vintage ist gleichbedeutend mit Romantik. Was wäre also perfekter für den schönsten Tag im Leben eines Paares“, ist sie überzeugt.