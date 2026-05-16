ORF-Experte Mählich: „Man muss Sinnfrage stellen“

Ohne die annullierten Partien der Weinviertler wäre ja St. Pölten Meister geworden. „Sicher nicht optimal, wie das abgelaufen ist“, weiß der ORF-Experte. „Ich verstehe den Unmut, weiß aber nicht, ob es eine bessere Lösung gibt.“ Die muss es für den zweiten Stock geben. Zumal jährlich Klubs rauspurzeln, diesmal mit Stripfing und Klagenfurt zwei Absteiger im Winter feststanden. „16 Teams sind einfach zu viel, da muss man die Sinnfrage stellen. Diese Liga ist schwer zu finanzieren, du hast keine lukrativen Einnahmen, teils unattraktive Gegner.“