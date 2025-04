ÖGK muss sparen: So trifft es jetzt die Patienten

Auch Ärzte sollen Beitrag leisten

Die ÖGK will darüber hinaus mit der Ärzteschaft in Dialog treten, um zusätzliche Einsparungen zu erreichen. Die herausfordernden Jahre 2025 und 2026 erforderten, dass alle einen „fairen Beitrag“ leisten, so ÖGK-Obmann Peter McDonald.